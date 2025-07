Bestnoten für Einkaufsmarkt in Fraureuth

Der Edeka-Markt in Fraureuth ist von einer Fachjury zum besten Edeka-Markt in der Region Nordbayern-Sachsen-Thüringen gekürt worden.

Der Edeka-Markt an der Werdauer Straße 73 in Fraureuth ist zum besten Edeka-Markt in der Region Nordbayern-Sachsen-Thüringen gekürt worden. Das teilte der Inhaber des Marktes, David Reichold, mit. Der Sieger (Kategorie bis 2000 Quadratmeter Ladenfläche) wurde durch eine Fachjury aus verschiedenen Abteilungen der Edeka-Zentrale gewählt, die an...