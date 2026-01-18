Betrunkener kriegt die Kurve nicht: Unfall im Kreisverkehr Werdau

Ein Audi-Fahrer hat sich in der Nacht zu Sonntag an der Verkehrsinsel festgefahren. Schaden: 25.000 Euro.
Ein Audi-Fahrer (36) ist in der Nacht zu Sonntag mit überhöhter Geschwindigkeit geradeaus in einen Kreisverkehr im Werdauer Ortsteil Steinpleis gerast und hat sich an der Verkehrsinsel festgefahren. Laut Polizei war der Fahrer gegen 1.05 Uhr auf der Stiftstraße in Richtung Steinpleis unterwegs. Er blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 25.000 Euro. Weil die Beamten des Polizeireviers Werdau bei der Unfallaufnahme Alkohol gerochen haben, wurde noch vor Ort ein freiwilliger Test durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,62 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (czd)