Werdau
Blankenhain sucht die schönste Vogelscheuche
Redakteur
Von Annegret Riedel
0:00 Anhören

Das Herbstfest im Crimmitschauer Ortsteil hat Tradition.

Schön-hässliche Vogelscheuchen, meterhohe Sonnenblumen, kurios gewachsenes Obst und Gemüse und natürlich Kürbisse stehen am 11. Oktober in Blankenhain im Mittelpunkt. Dort wird ab 14 Uhr vor der Kegelbahn ein Herbstfest gefeiert. Zu Kaffee und Kuchen lädt dabei der Sportverein ein. Die Imker sind mit Honig und anderen Dingen rund um die...
