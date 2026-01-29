Brücke in Langenbernsdorf wird neu gebaut: Vollsperrung der Hauptstraße geplant

Mit rund 420.000 Euro ist der Bau die größte Investition in der Gemeinde Langenbernsdorf in diesem Jahr. Für Autofahrer und Anwohner bedeutet das eine längere Vollsperrung der Hauptstraße.

Der Ersatzneubau der Zeumerbrücke in Langenbernsdorf ist die größte Investition in der Gemeinde in diesem Jahr. Diese Brücke befindet sich, aus Fahrtrichtung Werdau kommend, rund 80 Meter vor dem Lama- und Ponyhof und zweigt von der Hauptstraße in die obere Bachstraße ab. „Die Brücke ist von den insgesamt 34 gemeindeeigenen die einzige,...