MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Brücke in Langenbernsdorf wird neu gebaut: Vollsperrung der Hauptstraße geplant

Die Zeumerbrücke an der Hauptstraße in Langenbernsdorf wird in diesem Jahr komplett erneuert.
Die Zeumerbrücke an der Hauptstraße in Langenbernsdorf wird in diesem Jahr komplett erneuert. Bild: Bär
Die Zeumerbrücke an der Hauptstraße in Langenbernsdorf wird in diesem Jahr komplett erneuert.
Die Zeumerbrücke an der Hauptstraße in Langenbernsdorf wird in diesem Jahr komplett erneuert. Bild: Bär
Werdau
Brücke in Langenbernsdorf wird neu gebaut: Vollsperrung der Hauptstraße geplant
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit rund 420.000 Euro ist der Bau die größte Investition in der Gemeinde Langenbernsdorf in diesem Jahr. Für Autofahrer und Anwohner bedeutet das eine längere Vollsperrung der Hauptstraße.

Der Ersatzneubau der Zeumerbrücke in Langenbernsdorf ist die größte Investition in der Gemeinde in diesem Jahr. Diese Brücke befindet sich, aus Fahrtrichtung Werdau kommend, rund 80 Meter vor dem Lama- und Ponyhof und zweigt von der Hauptstraße in die obere Bachstraße ab. „Die Brücke ist von den insgesamt 34 gemeindeeigenen die einzige,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
14.11.2025
1 min.
Verzögerung bei Straßensanierung in Langenbernsdorf: Hauptstraße länger dicht
Die Erneuerung der Hauptstraße in Langenbernsdorf zieht sich bis Ende des Monats hin.
Die Sanierung der Hauptstraße dauert länger als geplant. Die Vollsperrung bleibt – Umwege über Werdau und Langenhessen sind weiter nötig.
Jochen Walther
14:11 Uhr
3 min.
Zschäpe: Mutmaßliche Vertraute wusste nichts von NSU-Morden
Die NSU-Terroristin Beate Zschäpe wurde 2018 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. (Archivbild)
Susann E. soll die rechtsextreme Terrorzelle unterstützt haben. Beate Zschäpe betont im Prozess, E. habe nur von Banküberfällen gewusst. Die Bundesanwaltschaft sieht das anders.
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
03.11.2025
2 min.
Langenbernsdorf: Bau der Hauptstraße liegt im Zeitplan
Auf rund 700 Metern wird derzeit die Hauptstraße in Langenbernsdorf gebaut.
Die Asphaltdecke soll in dieser Woche aufgezogen werden. Die Fertigstellung ist für den 14. November geplant.
Annegret Riedel
14:19 Uhr
1 min.
Premiere: Akkuzüge fahren zwischen Leipzig und Chemnitz
Am Montag soll erstmals ein Akkuzug fahrplanmäßig auf der Strecke Leipzig-Chemnitz rollen (Archivbild)
Zwei Jahre Verzögerung, jetzt ist es so weit: 300 Sitzplätze, Doppeltraktion und eine Premiere für Sachsen. Nächste Woche fährt der erste Akkuzug Fahrgäste zwischen Leipzig und Chemnitz.
Mehr Artikel