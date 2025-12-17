MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Bürgermeisterwahl 2026 in Fraureuth: Robby Safferthal erster Kandidat

Robby Safferthal (l.), der als Hauptamtsleiter tätig ist, spricht mit Kollege Jens Gläser.
Robby Safferthal (l.), der als Hauptamtsleiter tätig ist, spricht mit Kollege Jens Gläser. Bild: Walther/Archiv
Robby Safferthal (l.), der als Hauptamtsleiter tätig ist, spricht mit Kollege Jens Gläser.
Robby Safferthal (l.), der als Hauptamtsleiter tätig ist, spricht mit Kollege Jens Gläser. Bild: Walther/Archiv
Werdau
Bürgermeisterwahl 2026 in Fraureuth: Robby Safferthal erster Kandidat
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 47-Jährige tritt als parteiloser Kandidat an und benötigt Unterstützungsunterschriften. Weitere Bewerber können sich bis zum 15. Januar 2026 melden.

In Fraureuth wird am 22. März 2026 ein neuer hauptamtlicher Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Matthias Topitsch (CDU) tritt nach drei Amtszeiten nicht mehr an. Sollte kein Bewerber die absolute Mehrheit erreichen, ist ein zweiter Wahlgang am 19. April angesetzt. Bislang hat sich Robby Safferthal als Kandidat gemeldet. Der 47-Jährige bewirbt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Fraureuths Geschichte erleben: Lehrpfad mit Schautafeln und QR-Codes startet am Samstag
Eine der neuen Schautafeln wurde an der Gemeindeverwaltung aufgestellt.
Ein Spaziergang entlang der Hauptstraße zeigt, was früher an bekannten Orten geschah. Ein Verein bringt mit Infoschildern und digitalen Extras Geschichte näher.
Jochen Walther
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
17.11.2025
3 min.
Auftritt von Teresa Weißbach im Erzgebirge: Erzgebirgskrimi-Star zeigt sich von ganz anderer Seite
Cathleen Herold und Robby Safferthal aus Werdau sind Fans von Teresa Weißbach (Mitte).
In viele bekannte Gesichter schaute Teresa Weißbach am Sonntag in Stollberg. Die Schauspielerin zeigte bei einer Premieren-Lesung eine ganz andere Seite von sich. Doch was sagen alte Wegbegleiter und Fans?
Ralf Wendland
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
Mehr Artikel