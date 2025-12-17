Bürgermeisterwahl 2026 in Fraureuth: Robby Safferthal erster Kandidat

Der 47-Jährige tritt als parteiloser Kandidat an und benötigt Unterstützungsunterschriften. Weitere Bewerber können sich bis zum 15. Januar 2026 melden.

In Fraureuth wird am 22. März 2026 ein neuer hauptamtlicher Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Matthias Topitsch (CDU) tritt nach drei Amtszeiten nicht mehr an. Sollte kein Bewerber die absolute Mehrheit erreichen, ist ein zweiter Wahlgang am 19. April angesetzt. Bislang hat sich Robby Safferthal als Kandidat gemeldet. Der 47-Jährige bewirbt...