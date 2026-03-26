Bunte Eier, große Tradition: Osterbrunnen in Lauterbach wird wieder eröffnet

Werdau
Mit Liebe zum Detail bereitet der Landlustverein die feierliche Eröffnung vor. Besucher erwartet ein frühlingshaft geschmücktes Kunstwerk mit bunten Eiern und Aktionen für Kinder.
Mit Engagement und Liebe zum Detail bereiten die Mitglieder des Lauterbacher Landlustvereins die Eröffnung ihres Osterbrunnens vor. Am 28. März soll das Kunstwerk am Garagenhof erneut Besucher anlocken. Zwischen Tannengrün, bunten Eiern und frischen Pflanzschalen herrscht geschäftiges Treiben: Die Osterkrone wird gebunden, Naturmaterialien...
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