Camper an der Kober in Werdau: „Wir bleiben hier, bis wir die Augen zumachen“

Der Zeltplatz an der Talsperre ist für viele Camper wie Beate Prager aus Kirchberg mehr als nur ein Urlaubsort – er ist ein Zuhause, wo man Zeit in der Gemeinschaft verbringt.

Unter freiem Himmel, am Lagerfeuer und mit vielen fröhlichen Gästen – genau so hat sich Siegmar Friedrich Roth die Party zu seinem runden Geburtstag vorgestellt. Am Mittwochabend feierten ihn seine Campingfreunde auf dem Zeltplatz an der Koberbachtalsperre. Der gebürtige Karlsruher, der mit der Wende nach Sachsen kam, hat erst vor wenigen...