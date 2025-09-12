Crimmitschau baggert fürs schnelle Netz: Glasfaser für 700 Adressen mit 1700 Haushalten und Firmen

Nach Verzögerungen nimmt das Projekt Fahrt auf: Erste Knotenpunkte stehen, der Tiefbau läuft an. Wer sich den Anschluss sichert, soll damit zugleich den Wert seiner Immobilie steigern.

Die Straßen werden aufgerissen, Bagger graben sich durch den Asphalt – in Crimmitschau beginnt endlich der geförderte Glasfaserausbau. Nach Verzögerungen rückt das schnelle Internet näher. Haushalte und Firmen können hoffen, bald aus dem digitalen Funkloch herauszukommen. Besonders in den Ortsteilen, wo bisher nicht einmal 30 Mbit pro... Die Straßen werden aufgerissen, Bagger graben sich durch den Asphalt – in Crimmitschau beginnt endlich der geförderte Glasfaserausbau. Nach Verzögerungen rückt das schnelle Internet näher. Haushalte und Firmen können hoffen, bald aus dem digitalen Funkloch herauszukommen. Besonders in den Ortsteilen, wo bisher nicht einmal 30 Mbit pro...