Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Crimmitschau baggert fürs schnelle Netz: Glasfaser für 700 Adressen mit 1700 Haushalten und Firmen

Nach Neukirchen beginnt der geförderte Internetausbau in wenigen Tagen auch in Crimmitschau.
Nach Neukirchen beginnt der geförderte Internetausbau in wenigen Tagen auch in Crimmitschau. Bild: Schuldt/dpa
Nach Neukirchen beginnt der geförderte Internetausbau in wenigen Tagen auch in Crimmitschau.
Nach Neukirchen beginnt der geförderte Internetausbau in wenigen Tagen auch in Crimmitschau. Bild: Schuldt/dpa
Werdau
Crimmitschau baggert fürs schnelle Netz: Glasfaser für 700 Adressen mit 1700 Haushalten und Firmen
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Verzögerungen nimmt das Projekt Fahrt auf: Erste Knotenpunkte stehen, der Tiefbau läuft an. Wer sich den Anschluss sichert, soll damit zugleich den Wert seiner Immobilie steigern.

Die Straßen werden aufgerissen, Bagger graben sich durch den Asphalt – in Crimmitschau beginnt endlich der geförderte Glasfaserausbau. Nach Verzögerungen rückt das schnelle Internet näher. Haushalte und Firmen können hoffen, bald aus dem digitalen Funkloch herauszukommen. Besonders in den Ortsteilen, wo bisher nicht einmal 30 Mbit pro...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
28.08.2025
2 min.
Dreiste Müllentsorgung in Crimmitschau: Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung
Schon 2023 musste sich die Stadt mit illegalem Müll nahe Mannichswalde beschäftigen.
Unbekannte haben nahe der S 290 bei Mannichswalde einen großen Haufen teerhaltigen Bauschutts auf einem Wirtschaftsweg abgeladen. Die Kosten für die Entsorgung hat der Landkreis übernommen.
Jochen Walther
15:00 Uhr
2 min.
Rekordverdächtig: Meldeliste für Sachsens härtesten Marathon im Erzgebirge knackt die 1300
Bahnradsportler und Weltmeister Joachim Eilers gibt am Sonnabend in Eibenstock beim 30. Drei-Talsperren-Marathon den Startschuss.
Der 30. Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock wird einzigartig. So viel steht schon kurz vor dem Großereignis für Läufer und Radfahrer am kommenden Sonnabend fest. Genauso wie der Ehrengast.
Anna Neef
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
03.09.2025
4 min.
Siedlerfreunde Frankenhausen wollen Domizil sanieren: „Früher gab es dort ein Plumpsklo, auf das keiner mehr gegangen ist“
Generationswechsel bei den Siedlerfreunden Frankenhausen: Vereinschefin Christin Simon (M., hinten) und ihre Mitstreiter wollen den Flachbau zur attraktiven Begegnungsstätte machen.
Mit Corona drohte dem Verein die Auflösung. Nun hat Crimmitschau das Gelände mit Flachbau an die Siedlerfreunde verkauft. Die neue Vereinschefin Christin Simon verbindet viel mit dem Fleckchen Erde.
Jochen Walther
15:00 Uhr
2 min.
Schwarz-Oranger Rauch und Fan-Gesänge: Vogtland Rebels füllen die Treuener Luft mit Leidenschaft
Die Rebels klatschen hier nach dem Spielende mit ihren Fans ab. Tim Peterfi (links) führt die Gruppe an.
Die Vogtland Rebels feierten am Sonntag einen emotionalen Saisonabschluss mit Platz 2 in der Verbandsliga Mitteldeutschland. Wieso die Partie gegen die Erzgebirge Miners nur noch als Freundschaftsspiel ausgetragen wurde.
Laura-Louis Freimann
Mehr Artikel