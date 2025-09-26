Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Freuen sich auf das Fest am Samstag: Miya und Niklas aus der Kita „Frohe Zukunft“.
Freuen sich auf das Fest am Samstag: Miya und Niklas aus der Kita „Frohe Zukunft“. Bild: André Kleber
Werdau
Crimmitschau: Beim Kita-Jubiläum treffen sich auch Ehemalige
Von André Kleber
Die DRK-Einrichtung „Frohe Zukunft“ an der Helmut-Bräutigam-Straße feiert ihr 60-jähriges Bestehen mit einem Fest für jedermann.

Mit einem Fest für jedermann feiert die Kindertagesstätte „Frohe Zukunft“ in Crimmitschau am heutigen Samstag ihr 60-jähriges Bestehen. Die Kita entstand im Zuge der Erschließung des damaligen AWG-Neubaugebietes an der Helmut-Bräutigam-Straße. Die Wohnungen dort waren mit Zimmern für zwei Kinder geplant, dadurch zogen viele junge...
