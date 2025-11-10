Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Crimmitschauer Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an. Bild: Symbolbild/Marijan Murat/dpa
Die Crimmitschauer Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an. Bild: Symbolbild/Marijan Murat/dpa
Update
Werdau
Crimmitschau: Brand in der alten Apotheke
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr alarmiert, sie war insgesamt fünf Stunden im Einsatz.

Zu einem Brand ist es gegen Mitternacht in der Nacht zum Montag in der Crimmitschauer Fabrikstraße gekommen. Wie David Tauber von der Crimmitschauer Feuerwehr mitteilt, war das leer stehende Gebäude der alten Apotheke betroffen, wo es vor einigen Wochen schon einmal gebrannt habe. Diesmal sei das Feuer allerdings bereits in Decken und Wände...
