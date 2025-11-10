Crimmitschau: Brand in der alten Apotheke

Kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr alarmiert, sie war insgesamt fünf Stunden im Einsatz.

Zu einem Brand ist es gegen Mitternacht in der Nacht zum Montag in der Crimmitschauer Fabrikstraße gekommen. Wie David Tauber von der Crimmitschauer Feuerwehr mitteilt, war das leer stehende Gebäude der alten Apotheke betroffen, wo es vor einigen Wochen schon einmal gebrannt habe. Diesmal sei das Feuer allerdings bereits in Decken und Wände...