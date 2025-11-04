Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei hofft auf Hinweise zum versuchten Diebstahl von Kraftstoff.
Die Polizei hofft auf Hinweise zum versuchten Diebstahl von Kraftstoff. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Die Polizei hofft auf Hinweise zum versuchten Diebstahl von Kraftstoff.
Die Polizei hofft auf Hinweise zum versuchten Diebstahl von Kraftstoff. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Werdau
Crimmitschau: Diesel-Diebstahl gelingt nicht
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Ortsteil Frankenhausen haben Unbekannte versucht, Kraftstoff aus einem Bagger zu zapfen.

Der Versuch, über Wochenende in Crimmitschau Kraftstoff aus dem Tank eines Baggers zu stehlen, ist misslungen. Das sagte Karolin Hemp von der Polizeidirektion Zwickau. Passiert ist das zwischen Donnerstag, 30. Oktober, 15 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, im Ortsteil Frankenhausen. Die Täter hatten gewaltsam die Tankklappe des Baggers, der an der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
11:00 Uhr
1 min.
Glauchau: E-Bike aus Mehrfamilienhaus gestohlen
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem gestohlenen E-Bike.
Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise geben können.
Jens Arnold
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22.10.2025
1 min.
Zeugensuche in Crimmitschau: Scheiben von Audi eingeschlagen, Kamera geklaut
In Crimmitschau wurde ein Pkw attackiert. Die Polizei ermittelt.
In Crimmitschau wurde ein geparkter Audi A3 aufgebrochen. Unbekannte schlugen Scheiben ein und stahlen eine Kamera. Die Polizei bittet um Mithilfe.
Jakob Nützler
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
Mehr Artikel