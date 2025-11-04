Crimmitschau: Diesel-Diebstahl gelingt nicht

Im Ortsteil Frankenhausen haben Unbekannte versucht, Kraftstoff aus einem Bagger zu zapfen.

Der Versuch, über Wochenende in Crimmitschau Kraftstoff aus dem Tank eines Baggers zu stehlen, ist misslungen. Das sagte Karolin Hemp von der Polizeidirektion Zwickau. Passiert ist das zwischen Donnerstag, 30. Oktober, 15 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, im Ortsteil Frankenhausen. Die Täter hatten gewaltsam die Tankklappe des Baggers, der an der...