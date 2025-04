Crimmitschau dreht an Preisschraube für Bäder: Teuer-Schock trifft viele Familien gleich doppelt

Der Stadtrat hat höhere Ticketpreise für die beiden Bäder beschlossen. Auch die Kosten für Kinder-Schwimmlehrgänge steigen. Dagegen ist die geplante Streichung des Spättarifes vom Tisch. Warum?

Besucher des Sahnbades in Crimmitschau und des Freizeit- und Erlebnisbades in Mannichswalde müssen tiefer in die Tasche greifen. Die Stadträte haben einstimmig eine neue Entgeltordnung und damit eine deutliche Erhöhung der Eintrittspreise beschlossen – übrigens ohne Diskussion zur jüngsten Sitzung.