  • Crimmitschau kauft erste Schrottimmobilie an der Jakobsgasse: „Ich hoffe, dass das kein Einzelfall bleibt“

Sobald die drei Schrottimmoblien nahe dem Mannichswalder Platz verschwunden sind, will die Stadt den Straßenabschnitt inklusive Mini-Fussweg erheblich verbreitern.
Sobald die drei Schrottimmoblien nahe dem Mannichswalder Platz verschwunden sind, will die Stadt den Straßenabschnitt inklusive Mini-Fussweg erheblich verbreitern. Bild: Ralph Köhler
Frank Fischer ist aber froh, dass die erste Hausruine an der Jakobsgasse verschwindet.
Frank Fischer ist aber froh, dass die erste Hausruine an der Jakobsgasse verschwindet. Bild: Walther/Archiv
Beim Umbau der Kreuzung Mannichswalder Platz spielt auch die Jakobsgasse eine Rolle.
Beim Umbau der Kreuzung Mannichswalder Platz spielt auch die Jakobsgasse eine Rolle. Bild: Steiner/Archiv
Werdau
Crimmitschau kauft erste Schrottimmobilie an der Jakobsgasse: „Ich hoffe, dass das kein Einzelfall bleibt“
Redakteur
Von Jochen Walther
Lange verfiel die Hausruine Jakobsgasse 5 still vor sich hin – jetzt übernimmt die Kommune das marode Haus. Ein Anfang, der vielen Hoffnung macht – aber reicht er aus?

Jahrelang wurde weggesehen, nun wird gehandelt: Die Stadt Crimmitschau kauft eine verfallene Immobilie an der Jakobsgasse – und macht damit einen ersten Schritt, um das Straßenbild zu verändern und die Sicherheit für die Fußgänger und Anlieger zu verbessern. Für manche ist es ein stiller Triumph. Frank Fischer hat nicht mehr damit...
