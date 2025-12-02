Crimmitschau kauft erste Schrottimmobilie an der Jakobsgasse: „Ich hoffe, dass das kein Einzelfall bleibt“

Lange verfiel die Hausruine Jakobsgasse 5 still vor sich hin – jetzt übernimmt die Kommune das marode Haus. Ein Anfang, der vielen Hoffnung macht – aber reicht er aus?

Jahrelang wurde weggesehen, nun wird gehandelt: Die Stadt Crimmitschau kauft eine verfallene Immobilie an der Jakobsgasse – und macht damit einen ersten Schritt, um das Straßenbild zu verändern und die Sicherheit für die Fußgänger und Anlieger zu verbessern. Für manche ist es ein stiller Triumph. Frank Fischer hat nicht mehr damit... Jahrelang wurde weggesehen, nun wird gehandelt: Die Stadt Crimmitschau kauft eine verfallene Immobilie an der Jakobsgasse – und macht damit einen ersten Schritt, um das Straßenbild zu verändern und die Sicherheit für die Fußgänger und Anlieger zu verbessern. Für manche ist es ein stiller Triumph. Frank Fischer hat nicht mehr damit...