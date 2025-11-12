Crimmitschau leuchtet wieder: Einkaufsbummel mit Lampions, Karussell und Glühwein

Werdau
Die Werbegemeinschaft lädt am Freitag zu „Crimmitschau leuchtet“ ein – mit Lichterglanz, Überraschungen in den Läden und langer Einkaufsnacht.
Es ist wieder so weit: Am Freitag veranstaltet die Werbegemeinschaft ihre traditionelle Aktion „Crimmitschau leuchtet“. Wie Vereinschef Tom Würker sagt, nehmen daran wieder unzählige Innenstadthändler teil. Die Besucher werden von Nachtwächter Helge Klemm begrüßt. „Die Veranstaltung beginnt 17 Uhr mit dem Lampionumzug ab der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.