Der Radfahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bild: Symbolbild: Sven Grundmann/stock.adobe.com
Der Radfahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bild: Symbolbild: Sven Grundmann/stock.adobe.com
Werdau
Crimmitschau: Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Außerdem zeigte der 35-Jährige einen nicht mehr gültigen Personalausweis vor.

Crimmitschau.

Einen Radfahrer, der betrunken durch Crimmitschau fuhr, hat die Polizei am späten Montagabend aus dem Verkehr gezogen. Wie am Dienstag mitgeteilt wurde, war der 35-Jährige am Montag gegen 22.50 Uhr auf der Ritterstraße einem Streifenteam aufgefallen, weil er in Fahrtrichtung der Bahnstraße starke Schlangenlinien fuhr. Er wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, während der ein Atemalkoholtest einen Wert von umgerechnet 2,18 Promille ergab. Zudem war der Ausweis des Mannes bereits seit 2024 abgelaufen. Die Beamten brachten ihn zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Zudem fertigten sie Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und aufgrund des nicht mehr gültigen Ausweises, was eine Ordnungswidrigkeit darstellt. (mib)

