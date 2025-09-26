Crimmitschau: Sextett spielt in Laurentiuskirche Klassik und Filmmusik

Ensemble „Bavarian Brass“ gastiert am Sonntag im Gotteshaus. Orgel und Pauken machen den Nachmittag besonders.

Zu einem besonderen Konzert lädt Kantor Maximilian Beutner für den 28. September in die Crimmitschauer Laurentiuskirche ein. Das Ensemble „Bavarian Brass“ bietet an diesem Sonntag ein Konzert für Trompeten, Orgel und Schlagwerk. Die sechs Musiker würden ein buntes Programm mit viel barocker Spielfreude und künstlerischer Raffinesse...