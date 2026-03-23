Konzerthighlight in Crimmitschau mit 100 Sängern, Solisten, Musikern

Am 29. März erklingt nach vielen Jahren die Johannes-Passion von Bach wieder.

Eines der bedeutendsten Werke von Johann Sebastian Bach erklingt am 29. März, 17 Uhr, in der Johanniskirche in Crimmitschau: die Johannes-Passion. Bach schrieb sie 1724 und führte sie viele Male auf, so Kantor Maximilian Beutner, unter dessen Leitung das zweistündige Werk einstudiert wurde. Die Kantoreien Hohenstein-Ernstthal und Crimmitschau...