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In der Johanniskirche Crimmitschau wird am Sonntag die Johannes-Passion aufgeführt.
In der Johanniskirche Crimmitschau wird am Sonntag die Johannes-Passion aufgeführt. Foto: T. Michel/Archiv
In der Johanniskirche Crimmitschau wird am Sonntag die Johannes-Passion aufgeführt.
In der Johanniskirche Crimmitschau wird am Sonntag die Johannes-Passion aufgeführt. Foto: T. Michel/Archiv
Werdau
Konzerthighlight in Crimmitschau mit 100 Sängern, Solisten, Musikern
Redakteur
Von Annegret Riedel
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Am 29. März erklingt nach vielen Jahren die Johannes-Passion von Bach wieder.

Eines der bedeutendsten Werke von Johann Sebastian Bach erklingt am 29. März, 17 Uhr, in der Johanniskirche in Crimmitschau: die Johannes-Passion. Bach schrieb sie 1724 und führte sie viele Male auf, so Kantor Maximilian Beutner, unter dessen Leitung das zweistündige Werk einstudiert wurde. Die Kantoreien Hohenstein-Ernstthal und Crimmitschau...
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