Konzerthighlight in Crimmitschau mit 100 Sängern, Solisten, Musikern

Werdau
Am 29. März erklingt nach vielen Jahren die Johannes-Passion von Bach wieder.
Eines der bedeutendsten Werke von Johann Sebastian Bach erklingt am 29. März, 17 Uhr, in der Johanniskirche in Crimmitschau: die Johannes-Passion. Bach schrieb sie 1724 und führte sie viele Male auf, so Kantor Maximilian Beutner, unter dessen Leitung das zweistündige Werk einstudiert wurde. Die Kantoreien Hohenstein-Ernstthal und Crimmitschau...
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