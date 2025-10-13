Crimmitschau: Unbekannte beschädigen Wildgatter - Tiere türmen

Die Polizei in Werdau sucht Zeugen zu dieser Straftat, die sich am Sonntagnachmittag in Gablenz ereignet hat.

Crimmitschau.

Unbekannte haben sich am späten Sonntagnachmittag im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz an einem Gatter zu schaffen gemacht, in dem Damwild gehalten wird. Der oder die Unbekannten schnitten dabei ein Stück des Zaunes auf, sodass rund 40 Tiere hinauslaufen konnten. Das war gegen 17 Uhr. Die Besitzer mussten sich aufmachen, um ihr Damwild wieder einzufangen. „Zu Unfällen oder ähnlichem, weil Tiere auf die Straße gelaufen sind, kam es dabei nicht“, sagte Sebastian Schmidt, Sprecher der Polizeidirektion in Zwickau. Der Sachschaden am Zaun liegt mit 50 Euro im niedrigen Bereich. Es werden Zeugen zu dieser Straftat gesucht. Wer etwas gesehen hat, sollte sich im Revier Werdau unter der Rufnummer 03761 7020 melden. (rdl)