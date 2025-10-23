Crimmitschau: Unfall auf der Glauchauer Landstraße sorgt für zweistündige Vollsperrung

Drei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Was zu ihren Verletzungen und zum Sachschaden bekannt ist.

Nach einem Unfall auf der Glauchauer Landstraße in Crimmitschau ist es am Mittwoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war 13 Uhr die Fahrerin eines Fiat aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Dacia zusammengestoßen. Dabei wurden die 27-jährige Fiat-Fahrerin sowie der...