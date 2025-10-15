Crimmitschau: Unfall auf regennasser Fahrbahn

Ein 25-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug.

Bei einem Unfall in Crimmitschau hatte ein Pkw-Fahrer Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. das sagte Karolin Hemp von der zuständigen Polizeidirektion Zwickau. Passiert ist der Unfall am Dienstag gegen 18.15 Uhr. So war es dazu gekommen: Ein 25-Jähriger war mit seinem Hyundai auf der Hainstraße unterwegs....