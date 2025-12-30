Crimmitschau: Ursache für tragisches Unglück kurz vor Heiligabend steht noch nicht fest

Bei einem Feuer am 23. Dezember im Ortsteil Gablenz ist ein 84-jähriger Mann ums Leben gekommen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Eine Woche nach einem Brand in einer Wohnung im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz steht die Ursache für das Feuer noch nicht fest. „Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Die Arbeit der Brandursachenermittler ist noch nicht beendet“, sagte am Dienstag auf Anfrage der „Freien Presse“ Enrico Liebold, Sprecher der Polizeidirektion in Zwickau.