Crimmitschau: Vermisste Teenagerinnen sind wieder da

Zwei Teenagerinnen, die seit dem Dienstagmorgen als vermisst galten, sind aufgefunden worden. Die Vermisstensuche ist damit beendet, so die Polizei.

Crimmitschau. Seit Dienstag galten eine 13- und eine 14-Jährige, die in einer Jugendeinrichtung im Crimmitschauer Ortsteil Blankenhain wohnen, als vermisst. Die Polizei hatte nach ihnen öffentlich gesucht. Nun ist die Vermisstenfahndung beendet. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstagabend mitteilte, wurden beide Teenagerinnen wohlbehalten im Zwickauer Stadtgebiet angetroffen.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung, so ein Sprecher. (tka mit nütz)