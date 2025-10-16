Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Zwickauer Polizei hat die Suche nach zwei im Crimmitschauer Ortsteil Blankenhain vermissten Teenagerinnen beendet. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling/stock.adobe.com/Archiv
Die Zwickauer Polizei hat die Suche nach zwei im Crimmitschauer Ortsteil Blankenhain vermissten Teenagerinnen beendet. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling/stock.adobe.com/Archiv
Update
Werdau
Crimmitschau: Vermisste Teenagerinnen sind wieder da
Redakteur
Von Jakob Nützler, Thomas Kaufmann
Zwei Teenagerinnen, die seit dem Dienstagmorgen als vermisst galten, sind aufgefunden worden. Die Vermisstensuche ist damit beendet, so die Polizei.

Crimmitschau.

Seit Dienstag galten eine 13- und eine 14-Jährige, die in einer Jugendeinrichtung im Crimmitschauer Ortsteil Blankenhain wohnen, als vermisst. Die Polizei hatte nach ihnen öffentlich gesucht. Nun ist die Vermisstenfahndung beendet. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstagabend mitteilte, wurden beide Teenagerinnen wohlbehalten im Zwickauer Stadtgebiet angetroffen.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung, so ein Sprecher. (tka mit nütz)

