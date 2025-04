Crimmitschau: Vernissage in der Kleinen Galerie

Zehn Jahre nach der Auflösung des Kunstvereins „Pleissenland“ führt eine lose Verbindung das Erbe fort. Ab Mittwoch, 19. März, gibt es die Früchte der Arbeit vieler Künstler im Crimmitschauer Theater zu sehen.

Mit seiner zweiten Ausstellung geht der „FreundesKreisKunst“, kurz FKK, ab Mittwoch in der Kleinen Galerie im Theater in Crimmitschau in die Öffentlichkeit. In der Schau „Lebendig Querbeet“ gibt es laut Untertitel „Altes und Neues vom FreundesKreisKunst“. Die Vernissage beginnt am Mittwoch, 19. März, um 19.30 Uhr, es stellen aus: Lars Donath, Heike Grüning, Lutz Hanzig, Aribert Hönemann, Gabriele Kunstmann, Maria Ludwig, Birgit Mehner, Andrea Müller, Guntram Penker, Volkmar Rettner, Simone Schulze-Fuchß, Marga Schuster, Jürgen Szajny, Gerd Viertel, Carmela Wiener und Sabine Ziergiebel.

Der „FreundesKreisKunst“ versteht sich als lose Verbindung von Mitgliedern und Freunden des 2015 aufgelösten Kunstvereins „Pleissenland“. Bei unregelmäßigen Treffen auf dem Bauernhof von Andrea Müller in Langenhessen pflegen sie laut Galerieleiter Lutz Hanzig das kulturelle Erbe des Kunstvereins und setzen seine Traditionen fort. Man arbeite bei Tagesexkursionen gemeinsam künstlerisch und beteilige sich an der jährlichen Aktion „Kunst im Hof“ bei Andrea Müller.

Seine erste Ausstellung hatte der FKK im Jahr 2020 unter dem Titel „Booom!“. Die Künstler wollten damit laut Hanzig ihren Beitrag zum Jahr der Industriekultur und der Landessausstellung zum gleichen Thema leisten. Die Schau sei trotz neun Monaten Dauer wegen Corona kaum zu sehen gewesen. (kru)

