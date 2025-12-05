Crimmitschau: Was wird mit der Rossmann-Filiale in der Innenstadt?

In den sozialen Netzwerken wird über eine Schließung diskutiert. Ein Unternehmenssprecher klärt auf.

Die Rossmann-Filiale an der Silberstraße in Crimmitschau bleibt offen. In den sozialen Netzwerken wurde spekuliert, dass der Drogeriemarkt in der Innenstadt geschlossen wird. Dem sei nicht so, sagt Unternehmenssprecher Josef Lange am Freitag auf Anfrage. „Der Markt Silberstraße 24/26 soll im kommenden Jahr optimiert beziehungsweise umgebaut...