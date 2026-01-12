MENÜ
  • Crimmitschauer AfD-Stadtrat Heiko Schütze stirbt überraschend mit 55 Jahren: „Wir sind alle immer noch schockiert“

Heiko Schütze ist am Wochenende im Alter von nur 55 Jahren überraschend verstorben. Bild: Ralph Köhler/Archiv
Heiko Schütze ist am Wochenende im Alter von nur 55 Jahren überraschend verstorben. Bild: Ralph Köhler/Archiv
Werdau
Crimmitschauer AfD-Stadtrat Heiko Schütze stirbt überraschend mit 55 Jahren: „Wir sind alle immer noch schockiert“
Von Jochen Walther
Der plötzliche Tod des Sportpark-Betreibers bewegt viele in der Pleißestadt. Sören Scholz, Freund und Parteikollege, sammelt Spenden für die Hinterbliebenen.

Große Betroffenheit in Crimmitschau: Der plötzliche Tod von Heiko Schütze hat Freunde, Weggefährten und die Kommunalpolitik erschüttert. Der AfD-Politiker wurde nur 55 Jahre alt. Am Ende ging alles sehr schnell. Zunächst klagte Heiko Schütze über Schmerzen im Bauchbereich. Am Dienstag der Vorwoche kam er ins Krankenhaus, einen Tag später...
