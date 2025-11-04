Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Crimmitschauer pflegt 15 Jahre seine Mutter: „Ich bin durch die Hölle gegangen“

Uwe Griebsch hat seine schwerkranke Mutter 15 Jahre lang bis zur Selbstaufgabe gepflegt. Diese Zeit und das Erlebte hat er mit Schreiben verarbeitet.
Uwe Griebsch hat seine schwerkranke Mutter 15 Jahre lang bis zur Selbstaufgabe gepflegt. Diese Zeit und das Erlebte hat er mit Schreiben verarbeitet. Bild: Reinhard Wolf
Uwe Griebsch hat seine schwerkranke Mutter 15 Jahre lang bis zur Selbstaufgabe gepflegt. Diese Zeit und das Erlebte hat er mit Schreiben verarbeitet.
Uwe Griebsch hat seine schwerkranke Mutter 15 Jahre lang bis zur Selbstaufgabe gepflegt. Diese Zeit und das Erlebte hat er mit Schreiben verarbeitet. Bild: Reinhard Wolf
Werdau
Crimmitschauer pflegt 15 Jahre seine Mutter: „Ich bin durch die Hölle gegangen“
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Betreuung seiner demenzkranken Mutter führte Uwe Griebsch an den Rand seiner Kräfte. Nach ihrem Tod dauerte es fast zwei Jahre, bis er ins Leben zurückfand. Einen Traum musste er für immer begraben.

Heldentat, Hochachtung, anzuerkennende Leistung, Liebe – mit diesen Worten kann Uwe Griebsch nichts anfangen. Das sei völlig weltfremd, wenn man darüber spricht oder schreibt, wie man über viele Jahre hinweg einen schwerkranken Menschen pflegt. Im Falle des Crimmitschauers war es seine Mutter, die er 15 Jahre lang betreute, zehn Jahre davon...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10.10.2025
4 min.
„Die haben doch sowieso kein Geld“: Was Frankenhausener beim Ausbau ihrer Ortsdurchfahrt befürchten
Im Kloster hatten sich am Donnerstagabend zahlreiche Gäste eingefunden, die sich für den geplanten Ausbau der Leipziger Straße in Frankenhausen interessierten.
Großes Interesse herrschte an den Plänen für die Sanierung der Leipziger Straße im Crimmitschauer Ortsteil. Die Anwohner äußerten auf einer Veranstaltung aber auch zahlreiche Bedenken.
Annegret Riedel
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
09.09.2025
4 min.
„Wenn ich rausgehe, muss ich Vorkehrungen treffen“: Autistin Eva Baumann schreibt, was andere nicht sagen können
Eva Baumann liebt das Alleinsein, will keine Beziehung. Im hinteren Teil des Vierseithofes in Seelingstädt hat die Autistin die Ruhe, die sie für sich und das Schreiben braucht.
Licht, Lärm, Nähe: Für die Thüringerin ist der Alltag oft zu viel. In „Autismus – eine Werkzeugkiste“ zeigt sie, wie man trotzdem selbstbestimmt lebt – und macht anderen Mut, sich zu zeigen.
Jochen Walther
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
Mehr Artikel