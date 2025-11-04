Crimmitschauer pflegt 15 Jahre seine Mutter: „Ich bin durch die Hölle gegangen“

Werdau
Die Betreuung seiner demenzkranken Mutter führte Uwe Griebsch an den Rand seiner Kräfte. Nach ihrem Tod dauerte es fast zwei Jahre, bis er ins Leben zurückfand. Einen Traum musste er für immer begraben.
Heldentat, Hochachtung, anzuerkennende Leistung, Liebe – mit diesen Worten kann Uwe Griebsch nichts anfangen. Das sei völlig weltfremd, wenn man darüber spricht oder schreibt, wie man über viele Jahre hinweg einen schwerkranken Menschen pflegt. Im Falle des Crimmitschauers war es seine Mutter, die er 15 Jahre lang betreute, zehn Jahre davon...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.