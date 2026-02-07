Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft ist pleite: Was Mieter von mehr als 1000 Wohnungen jetzt wissen müssen

2016 verkauft, heute vor dem Scherbenhaufen: Eine Entscheidung des Stadtrats holt die Pleißestadt ein. Ein Schreiben des Insolvenzverwalters ist auf dem Weg zu den Mietern.

Mehr als tausend Haushalte in Crimmitschau stehen vor einer ungewissen Zukunft. Die Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft (CWG) ist zahlungsunfähig – und mit ihr wankt das Vertrauen in sichere Wohnverhältnisse. Lange hatten sich die Gerüchte gehalten, nun ist es amtlich: Die CWG, die zur Vivet-Gruppe aus Gera gehört, hat Insolvenz angemeldet.... Mehr als tausend Haushalte in Crimmitschau stehen vor einer ungewissen Zukunft. Die Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft (CWG) ist zahlungsunfähig – und mit ihr wankt das Vertrauen in sichere Wohnverhältnisse. Lange hatten sich die Gerüchte gehalten, nun ist es amtlich: Die CWG, die zur Vivet-Gruppe aus Gera gehört, hat Insolvenz angemeldet....