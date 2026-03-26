Staatsanwälte ermitteln gegen „Horror-Vermieter“ in Ostdeutschland: Der Mann hinter der Vivet-Insolvenz

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Leipziger Straße/Ecke Pölbitzer Straße in Zwickau: Auch dieses Gebäude gehört zum maroden Immobilienimperium von Vivet.
Leipziger Straße/Ecke Pölbitzer Straße in Zwickau: Auch dieses Gebäude gehört zum maroden Immobilienimperium von Vivet. Foto: Ralph Köhler
Wohngebäude der insolventen Vivet-Tochter CWG in Crimmitschau.
Wohngebäude der insolventen Vivet-Tochter CWG in Crimmitschau. Foto: Ralph Köhler
Dreieich in Hessen. In der Altstadt von Dreieichenhain arbeitete Immobilienchef Matteo Colusso als Eisverkäufer im elterlichen Café.
Dreieich in Hessen. In der Altstadt von Dreieichenhain arbeitete Immobilienchef Matteo Colusso als Eisverkäufer im elterlichen Café. Foto: IMAGO/Zoonar
Frankfurt am Main. Hier wurde Matteo Colusso im November 2025 CEO der Immobilienfirma Coreo AG. Auch die steckt in der Krise.
Frankfurt am Main. Hier wurde Matteo Colusso im November 2025 CEO der Immobilienfirma Coreo AG. Auch die steckt in der Krise. Bild:  IMAGO/greatif
Alexander Müller vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.
Alexander Müller vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Foto: vdw Sachsen
„Die CWG ist eine leere Hülle“: Büro der Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft.
„Die CWG ist eine leere Hülle“: Büro der Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft. Foto: Ralph Koehler
Leipziger Straße/Ecke Pölbitzer Straße in Zwickau: Auch dieses Gebäude gehört zum maroden Immobilienimperium von Vivet.
Leipziger Straße/Ecke Pölbitzer Straße in Zwickau: Auch dieses Gebäude gehört zum maroden Immobilienimperium von Vivet. Foto: Ralph Köhler
Wohngebäude der insolventen Vivet-Tochter CWG in Crimmitschau.
Wohngebäude der insolventen Vivet-Tochter CWG in Crimmitschau. Foto: Ralph Köhler
Dreieich in Hessen. In der Altstadt von Dreieichenhain arbeitete Immobilienchef Matteo Colusso als Eisverkäufer im elterlichen Café.
Dreieich in Hessen. In der Altstadt von Dreieichenhain arbeitete Immobilienchef Matteo Colusso als Eisverkäufer im elterlichen Café. Foto: IMAGO/Zoonar
Frankfurt am Main. Hier wurde Matteo Colusso im November 2025 CEO der Immobilienfirma Coreo AG. Auch die steckt in der Krise.
Frankfurt am Main. Hier wurde Matteo Colusso im November 2025 CEO der Immobilienfirma Coreo AG. Auch die steckt in der Krise. Bild:  IMAGO/greatif
Alexander Müller vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.
Alexander Müller vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Foto: vdw Sachsen
„Die CWG ist eine leere Hülle“: Büro der Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft.
„Die CWG ist eine leere Hülle“: Büro der Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft. Foto: Ralph Koehler
Sachsen
Staatsanwälte ermitteln gegen „Horror-Vermieter“ in Ostdeutschland: Der Mann hinter der Vivet-Insolvenz
Redakteur
Von Oliver Hach
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Ein Eisverkäufer als Immobilienmogul? Nach dem Skandal um verwahrloste Mietshäuser machte sich die „Freie Presse“ auf die Suche nach dem Chef des Firmengeflechts - und enthüllt das fragwürdige Geschäftsmodell.

Es ist eine Krise, die im Winter Tausende Mieter kalt erwischte und die bis heute andauert: der Niedergang und die Insolvenz der Vivet Immobilien GmbH. Von Thüringen bis Westsachsen klagten Bewohner über verwahrloste Gebäude, über die Kappung der Wärmeversorgung wegen unbezahlter Rechnungen, über Müllberge und Hausmeister, die nicht mehr...
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