Staatsanwälte ermitteln gegen „Horror-Vermieter“ in Ostdeutschland: Der Mann hinter der Vivet-Insolvenz

Ein Eisverkäufer als Immobilienmogul? Nach dem Skandal um verwahrloste Mietshäuser machte sich die „Freie Presse“ auf die Suche nach dem Chef des Firmengeflechts - und enthüllt das fragwürdige Geschäftsmodell.

Es ist eine Krise, die im Winter Tausende Mieter kalt erwischte und die bis heute andauert: der Niedergang und die Insolvenz der Vivet Immobilien GmbH. Von Thüringen bis Westsachsen klagten Bewohner über verwahrloste Gebäude, über die Kappung der Wärmeversorgung wegen unbezahlter Rechnungen, über Müllberge und Hausmeister, die nicht mehr... Es ist eine Krise, die im Winter Tausende Mieter kalt erwischte und die bis heute andauert: der Niedergang und die Insolvenz der Vivet Immobilien GmbH. Von Thüringen bis Westsachsen klagten Bewohner über verwahrloste Gebäude, über die Kappung der Wärmeversorgung wegen unbezahlter Rechnungen, über Müllberge und Hausmeister, die nicht mehr...