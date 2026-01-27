Diebstähle in Werdauer Supermärkten: Polizei warnt vor Ablenkungsmanövern

Eine 86-Jährige verlor im Aldi-Markt Werdau ihr Smartphone an Diebe. Der Vorfall ereignete sich während eines Gesprächs in unbekannter Sprache. Und es gibt einen weiteren Fall.

Diebe waren am Montag, 26. Januar, in Supermärkten in Werdau unterwegs. Einer 86-Jährigen wurden im Aldi-Markt an der Uferstraße in Werdau das Smartphone und die Geldbörse gestohlen. Die Tat geschah zwischen 12 und 13 Uhr während des Einkaufs. Bei dem Smartphone handelt es sich um ein schwarzes Samsung Galaxy A 71 mit grün-gemusterter...