Dorferneuerung rund um Werdau: Zuschüsse für Spielplätze, Buswartehäuschen und Vereinsheime

Geld aus der Leader-Region „Zwickauer Land“ stärkt nicht nur lokale Projekte der Kommunen. Auch die Vereine profitieren davon. Wofür die Unterstützung verwendet wird.

Auch in diesem Jahr fließen Zuschüsse in die Dorferneuerung der hiesigen Region. Gleich mehrere Vereine und Kommunen dürfen sich über Geld aus der Leader-Region „Zwickauer Land“ freuen. So erhält Neukirchen Mittel, die in die Anschaffung einer Einbauküche im Vereinshaus in Dänkritz und in eine Weihnachtspyramide mit vier gedrechselten...