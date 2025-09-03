Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Dorffest in Langenreinsdorf: Macher locken mit buntem Programm für Jung und Alt

Die Macher des Langenreinsdorfer Dorffestes freuen sich auf viele Besucher.
Die Macher des Langenreinsdorfer Dorffestes freuen sich auf viele Besucher. Bild: Roland Wagner
Die Macher des Langenreinsdorfer Dorffestes freuen sich auf viele Besucher.
Die Macher des Langenreinsdorfer Dorffestes freuen sich auf viele Besucher. Bild: Roland Wagner
Werdau
Dorffest in Langenreinsdorf: Macher locken mit buntem Programm für Jung und Alt
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für das zweitägige Spektakel haben sich die Mitglieder des Dorfclubs wieder mächtig ins Zeug gelegt. Mit dem 1. Waagerechten Langenreinsdorfer Bierkistenstapeln gibt es auch eine Premiere.

Es ist wieder soweit: Am Wochenende geht das Langenreinsdorfer Dorffest über die Bühne. Der Dorfclub hat wieder ganze Arbeit geleistet. Seit Mitte August werben zwei Plakate für das zweitägige Spektakel. Die diesjährigen Mottos lauten „Löschangriff der Jugendfeuerwehr“ und „Wettkampf an der Schießbude“. Wie Vereinschef Ringo Jonzek...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
3 min.
Dänkritzer Maßkrugschieben: Vom bayerischen Brett zur sächsischen Legende
Besucher des Nachbarschaftsfestes gaben beim Maßkrugschieben ihr Bestes.
Ein Brett, zwei Krüge, 52 Mitspieler – und 20 Jahre Schwung: Beim Dänkritzer Nachbarschaftsfest wurde das Maßkrugschieben zur Traditionsshow mit Humor, Präzision und Oldtimer-Ehrenrunde.
Roland Wagner
09:15 Uhr
2 min.
Weil sich Widerstand lohnt: Preis für Knorr-Betriebsrat in Auerbach
Unilever 2025 im Tarifstreik - hier Betriebsratschef Mario Schädlich mit Thomas Lißner von der NGG. 2024 wurde bereits für den Erhalt von Arbeitsplätzen gestreikt
Weil die Unilever-Knorr-Werker 2024 für ihre Arbeitsplätze auf die Straße gegangen sind, konnte der Standort Auerbach erhalten werden. Der Betriebsrat wurde nun ausgezeichnet.
Cornelia Henze
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
09:08 Uhr
3 min.
Nach Tod von Armani: Wie geht es mit dem Modehaus weiter?
Vergangenes Jahr zeigte sich Armani auf dem Laufsteg mit Leo Dell'Orco und seiner Nichte Roberta. (Archivbild)
Übernahmeangebote lehnte Giorgio Armani ab und setzte auf einen engen Kreis von Vertrauten in seinem Modeimperium. In einem Interview machte er Andeutungen, wie es nach seinem Tod weitergehen könnte.
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
26.08.2025
4 min.
Mit Lieblingsrezepten von Stefanie Hertel, Jens Weißflog und Co.: Kristina vom Dorf bringt Kochbuch zur sächsischen Küche raus
Die gebürtige Langenreinsdorferin Kristina vom Dorf hat ein Kochbuch mit dem Titel „Sächsisches Allerlei“ geschrieben.
Im „Sächsisches Allerlei“ zeigt Kristina vom Dorf, dass Heimatliebe durch den Magen geht. Ob beim Pralinengießen oder Stollenbacken – die 38-Jährige taucht tief in die kulinarische Welt Sachsens ein.
Annegret Riedel
Mehr Artikel