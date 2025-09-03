Dorffest in Langenreinsdorf: Macher locken mit buntem Programm für Jung und Alt

Werdau
Für das zweitägige Spektakel haben sich die Mitglieder des Dorfclubs wieder mächtig ins Zeug gelegt. Mit dem 1. Waagerechten Langenreinsdorfer Bierkistenstapeln gibt es auch eine Premiere.
Es ist wieder soweit: Am Wochenende geht das Langenreinsdorfer Dorffest über die Bühne. Der Dorfclub hat wieder ganze Arbeit geleistet. Seit Mitte August werben zwei Plakate für das zweitägige Spektakel. Die diesjährigen Mottos lauten „Löschangriff der Jugendfeuerwehr“ und „Wettkampf an der Schießbude“. Wie Vereinschef Ringo Jonzek...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.