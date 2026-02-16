Dorftheater Langenreinsdorf feiert zehnte Premiere: „Liebe frei Haus“ verspricht Chaos im Holzhandel

Werdau
Seit Monaten wird im „Weißen Schwan“ gelacht und gefeilt: In dem Crimmitschauer Ortsteil probt das Ensemble eine neue Komödie. In „Liebe frei Haus“ geraten Familie, Firma und Gefühle durcheinander.
Seit November wird gelacht, gelernt und gefeilt: In Langenreinsdorf probt das Dorftheater für seine zehnte Premiere. Mit der Komödie „Liebe frei Haus“ bringt Autorin und Regisseurin Marion Fengler erneut eine Geschichte auf die Bühne, die Humor und Hintersinn verbindet. Im Saal des einstigen Gasthofs „Weißer Schwan“ stehen sie wieder...
