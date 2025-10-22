Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Drei Monate Frust in Lauenhain: Neue Gelbe Tonne wird geliefert, als Lokalpresse auftaucht

Nach dreimonatiger Wartezeit: Kurz vor dem Pressetermin in Lauenhain wurde die Gelbe Tonne geliefert. Da kam sogar Reporter Jochen Walther ins Staunen.
Nach dreimonatiger Wartezeit: Kurz vor dem Pressetermin in Lauenhain wurde die Gelbe Tonne geliefert. Da kam sogar Reporter Jochen Walther ins Staunen. Bild: R. Nicklaus
Nach dreimonatiger Wartezeit: Kurz vor dem Pressetermin in Lauenhain wurde die Gelbe Tonne geliefert. Da kam sogar Reporter Jochen Walther ins Staunen.
Nach dreimonatiger Wartezeit: Kurz vor dem Pressetermin in Lauenhain wurde die Gelbe Tonne geliefert. Da kam sogar Reporter Jochen Walther ins Staunen. Bild: R. Nicklaus
Werdau
Drei Monate Frust in Lauenhain: Neue Gelbe Tonne wird geliefert, als Lokalpresse auftaucht
Redakteur
Von Jochen Walther
Ein fehlender Deckel sorgt in dem Crimmitschauer Ortsteil für Ärger: Wochenlang passiert nichts – bis plötzlich ein Reporter auftaucht. Zufall oder Muster bei der Müllentsorgung?

Als sich die Lokalpresse am Mittwoch mit Christian Jacob zum Gespräch trifft, passiert das Unerwartete: Genau in diesem Moment wird die neue Gelbe Tonne geliefert. Drei Monate lang war nichts geschehen – und jetzt, ausgerechnet mit der Presse vor Ort, klappt es plötzlich. Verrückter geht es kaum. Der Deckel von Jacobs alter Gelber Tonne war...
Das könnte Sie auch interessieren
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
17:00 Uhr
3 min.
Wochenlanges Warten auf neue Gelbe Tonne: Warum eine Zwickauer Familie stinksauer ist
Bärbel Pistorius hat Ärger mit der Gelben Tonne. Die neue ist zu groß.
Eine Familie in Marienthal hat genug: Nach Monaten des Wartens steht eine viel zu große Tonne in ihrem Vorgarten. Warum der Entsorger nur noch große Tonnen liefert, bleibt offen.
Holger Weiß
14.10.2025
3 min.
Nach sechs Wochen und vier Anläufen: Zwickauerin bekommt endlich neue Gelbe Tonne
Angelika Jubelt mit neuer, jetzt sogar doppelt so großer Tonne mit dem entscheidenden gelben Deckel.
Verwirrspiel um Entsorger: Eigentlich ist Nehlsen verantwortlich. Doch Pre Zero macht’s. Und Veolia löst das spezielle Problem – nach Wochen.
Uta Pasler
Mehr Artikel