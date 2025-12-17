Edeka öffnet, Diska kommt: Wie sich Crimmitschaus Supermarkt-Landschaft gerade neu erfindet

Werdau
Nach zähen Tiefbauarbeiten ging alles rasch: Die Stadt hat ein neues Edeka-Center – mit einer Besonderheit, die überraschen dürfte. Auch das Parken folgt einem System, das man so hier nicht kennt.
Zwei Supermärkte, zwei Standorte – und beide verändern die Crimmitschauer Innenstadt: Während am Dienstag das neue Edeka-Center öffnete, wird wenige hundert Meter weiter ein altbekanntes Gebäude für den nächsten Markt vorbereitet. Die Pleißestadt erlebt derzeit gleich zwei Bewegungen im Lebensmitteleinzelhandel – und beide setzen...
