Ehemaliger Koch stellt seine Bilder in Werdauer Galerie aus

Werdau
Mit dem Ruhestand hat Jörg Pömpner wieder mit dem Malen begonnen. Im Mal- und Zeichenzirkel ist der Crimmitschauer der Hahn im Korb.
Früher hat er leidenschaftlich gern gekocht, heute malt er mit der gleichen Begeisterung. Jörg Pömpner war jahrelang Chef im Restaurant „Schlossbräu“ in Crimmitschau und stand an den Töpfen in der „Weidmannsruh“ im Werdauer Wald. 2017 beendete er sein Berufsleben. „Meine Frau sagte damals zu mir, dass ich mir ein Hobby suchen soll....
