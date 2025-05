Ein ganzes Dorf feiert 100 Jahre Turnhalle Steinpleis

Die Mitglieder des Fördervereins laden für den 31. Mai und 1. Juni zu einem Programm in und an der Halle an der Berggasse ein.

100 Jahre Turnhalle Steinpleis sind den Mitgliedern des Fördervereins Anlass, zu einer großen Fete einzuladen. Am 31. Mai und 1. Juni wird vor und in der Halle an der Berggasse etliches für große und kleine Besucher unter dem Motto „Gemeinsam miteinander und füreinander" arrangiert. „Mit unserem Programm haben wir vor allem auch an die...