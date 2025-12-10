Einsatz für Crimmitschauer Feuerwehr: Funkenflug aus Räucherofen setzt Carport in Brand

Die Helfer mussten am Dienstagabend ausrücken. Der Besitzer, der selbst Löschversuche unternommen hatte, kam ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Ein Räucherofen hat am Dienstagabend einen Brand im Crimmitschauer Ortsteil Lauenhain ausgelöst. Kurz nach 22 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Lauenhainer Hauptstraße gerufen. Dort war ein Carport in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, war der Räucherofen im Inneren des Carports untergebracht. Beim Öffnen kam es zum Funkenflug, der...