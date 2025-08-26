Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Eispiraten Crimmitschau: Fans dürfen bei den ersten beiden Testspielen gratis parken

Blick zu den Parkplätzen im Kühgrund in Crimmitschau: Autos konnten zum CCM-Cup kostenlos abgestellt werden.
Blick zu den Parkplätzen im Kühgrund in Crimmitschau: Autos konnten zum CCM-Cup kostenlos abgestellt werden. Bild: Andreas Kretschel
Werdau
Eispiraten Crimmitschau: Fans dürfen bei den ersten beiden Testspielen gratis parken
Von Holger Frenzel
Die Betreuung der Stellplätze erfordert hohen Personalaufwand - für das Abkassieren und für das Einweisen. Wieviel Geld die Stadt in der Saison 2024/25 auf den Kühgrund-Stellplätzen eingenommen hat.

Fans der Eispiraten Crimmitschau haben bei den ersten Testspielen die Parkgebühren für die Stellplätze im Kühgrund gespart. Sie konnten die Parkplätze bei den Spielen am Freitag gegen Selb und am Sonntag gegen Deggendorf kostenlos nutzen. Normalerweise verlangen Mitarbeiter der Stadtverwaltung eine Parkgebühr von zwei Euro pro Fahrzeug.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
21.08.2025
3 min.
„Es ist eine gesunde Motivation“: Ralf Rollinger von den Eispiraten Crimmitschau über seinen Probevertrag
Stürmer Ralf Rollinger steht bei den Eispiraten Crimmitschau im Fokus. Er hat nur einen befristeten Vertrag.
Der Eishockey-Zweitligist hat den Stürmer nur mit einem bis Ende September befristeten Vertrag ausgestattet. Trainer Jussi Tuores bezeichnet den 21-Jährigen als „guten Kerl“. Was hinter der Einschätzung steckt.
Holger Frenzel
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
24.08.2025
4 min.
Eispiraten Crimmitschau gewinnen CCM-Cup: Corey Mackin schießt sein Team zum Turniersieg
Corey Mackin versenkte den Puck am Wochenende viermal im gegnerischen Kasten.
Mehr als 3500 Zuschauer waren am Wochenende im Kunsteisstadion im Sahnpark. Die Gastgeber konnten gegen die Oberligisten aus Selb und aus Deggendorf ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Dabei fehlten etliche Stammkräfte.
Holger Frenzel
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
Mehr Artikel