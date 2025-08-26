Eispiraten Crimmitschau: Fans dürfen bei den ersten beiden Testspielen gratis parken

Werdau
Die Betreuung der Stellplätze erfordert hohen Personalaufwand - für das Abkassieren und für das Einweisen. Wieviel Geld die Stadt in der Saison 2024/25 auf den Kühgrund-Stellplätzen eingenommen hat.
Fans der Eispiraten Crimmitschau haben bei den ersten Testspielen die Parkgebühren für die Stellplätze im Kühgrund gespart. Sie konnten die Parkplätze bei den Spielen am Freitag gegen Selb und am Sonntag gegen Deggendorf kostenlos nutzen. Normalerweise verlangen Mitarbeiter der Stadtverwaltung eine Parkgebühr von zwei Euro pro Fahrzeug.
