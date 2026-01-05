Eispiraten Crimmitschau spielten rund ums Fest vor fast 14.000 Zuschauern: Was neben dem Kampf um den Puck aufgefallen ist

Werdau
Weihnachtssingen, Heiratsantrag und Choreografie: Die Eishockey-Partien im Kunsteisstadion im Sahnpark haben etliche Geschichten geliefert, die in Erinnerung bleiben. Wo nachgebessert werden muss.
Knapp 14.000 Besucher haben die vier Partien des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau rund um Weihnachten und Silvester im Kunsteisstadion im Sahnpark verfolgt. Für die Eispiraten-Cracks gab es drei Siege und eine Niederlage. Was neben dem Kampf um den Puck aufgefallen ist.
