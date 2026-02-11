MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“

Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen. Bild: Ralf Wendland
Zufahrt zur Pleißental-Klinik in Werdau. Die Kinderabteilung schließt Ende Februar.
Zufahrt zur Pleißental-Klinik in Werdau. Die Kinderabteilung schließt Ende Februar. Bild: Ralph Köhler
Die Box mit Unterschriften unter eine Petition haben Beschäftigte und Unterstützer im Oktober an das Landratsamt übergeben. Der Kreistag hat die Petition später abgelehnt.
Die Box mit Unterschriften unter eine Petition haben Beschäftigte und Unterstützer im Oktober an das Landratsamt übergeben. Der Kreistag hat die Petition später abgelehnt. Bild: Ralf Wendland
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen. Bild: Ralf Wendland
Zufahrt zur Pleißental-Klinik in Werdau. Die Kinderabteilung schließt Ende Februar.
Zufahrt zur Pleißental-Klinik in Werdau. Die Kinderabteilung schließt Ende Februar. Bild: Ralph Köhler
Die Box mit Unterschriften unter eine Petition haben Beschäftigte und Unterstützer im Oktober an das Landratsamt übergeben. Der Kreistag hat die Petition später abgelehnt.
Die Box mit Unterschriften unter eine Petition haben Beschäftigte und Unterstützer im Oktober an das Landratsamt übergeben. Der Kreistag hat die Petition später abgelehnt. Bild: Ralf Wendland
Werdau
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.

Dirk Ermisch ist einer, der sich noch nicht aufs Altenteil setzt. Auch nicht mit 81. Auf Honorarbasis betreut der frühere Chefarzt bis heute in der Kinderabteilung des Pleißental-Klinikums in Werdau Patienten. Doch in ein paar Tagen ist Schluss. Ende Februar wird die Pädiatrie an der insolventen Klinik dicht gemacht – um Kosten zu sparen. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
4 min.
Kinderstation an der Pleißental-Klinik in Werdau: Am 28. Februar gehen die Lichter endgültig aus
Die Pleißental-Klinik in Werdau. Auf der Kinderstation gehen Ende Februar die Lichter aus.
Die insolvente Klinik hat bereits Ärzten gekündigt. Noch ist die Kinderabteilung zwar geöffnet, doch immer mehr Eltern suchen sich Alternativen. Beim HBK in Zwickau ist man darauf vorbereitet.
Jan-Dirk Franke
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
11.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
28.10.2025
4 min.
Wegen Schließung der Werdauer Kinderklinik: Pfeifkonzert vor dem Landratsamt
Knapp 50 Leute – Beschäftigte der Kinderklinik als auch Unterstützer – haben am Dienstag vor dem Landratsamt demonstriert.
Beschäftigte der Pleißental-Klinik und Unterstützer übergeben Unterschriftenlisten an den Landkreis Zwickau. Das Landratsamt will die Petition prüfen, weist aber schon auf eine Sache hin.
Jan-Dirk Franke
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
Mehr Artikel