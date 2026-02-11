Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“

Werdau
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Dirk Ermisch ist einer, der sich noch nicht aufs Altenteil setzt. Auch nicht mit 81. Auf Honorarbasis betreut der frühere Chefarzt bis heute in der Kinderabteilung des Pleißental-Klinikums in Werdau Patienten. Doch in ein paar Tagen ist Schluss. Ende Februar wird die Pädiatrie an der insolventen Klinik dicht gemacht – um Kosten zu sparen. Die...
