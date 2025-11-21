Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Eröffnungstermin steht fest: So verändert das neue Edeka-Center die Crimmitschauer Innenstadt

Bild: Ralph Köhler
Bild: Ralph Köhler
Werdau
Eröffnungstermin steht fest: So verändert das neue Edeka-Center die Crimmitschauer Innenstadt
Von Jochen Walther
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Kühlregale stehen, Kassen werden montiert. Mit dem Neubau entsteht ein neuer Treffpunkt – samt Gastronomie und verändertem Zugang zum Buttenplatz.

Crimmitschau rückt enger zusammen: Mit dem neuen Edeka-Center verändert sich das Gesicht der Innenstadt. Rund um Schockenbau, Fußgängerzone und Roter Turm entstehen neue Wege und Verbindungen. Zwischen Pleiße und Piazza „Roter Turm“ nimmt derzeit das größte private innerstädtische Bauprojekt der Stadt Gestalt an. Die Theken werden...
