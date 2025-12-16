MENÜ
  • Familienbetrieb wehrt Übernahme durch Konzern ab: Tochter übernimmt das Ruder bei Elektro Gernhardt in Langenbernsdorf

Hilmar Gernhardt (r.) übergibt symbolisch den Staffelstab an seine Tochter Maria Stemann und ihren Ehemann Timm. Das Geschäftsführer-Ehepaar tritt die Nachfolge im Familienbetrieb an.
Thang Phan ist mit einem Schaltschrank befasst, der später in einem Bauprojekt installiert wird.
Meister Rico Weißbach (M.) mit den Kollegen Duc Nguyen und Richard Eisel (r.) in der Werkstatt.
Werdau
Familienbetrieb wehrt Übernahme durch Konzern ab: Tochter übernimmt das Ruder bei Elektro Gernhardt in Langenbernsdorf
Redakteur
Von Jochen Walther
Maria Stemann wählt die Heimat und führt mit Ehemann Timm die Firma in neue Zeiten – mit Klarheit für die 90 Beschäftigten, Klinik-Fokus und gut gefüllten Auftragsbüchern bis weit ins Jahr 2026.

Sie hätte sich auch für München entscheiden können: für Karriere, Konzern, Komfort. Doch Maria Stemann kam zurück. Zurück nach Langenbernsdorf, zurück in den elterlichen Betrieb. Mit ihrem Entschluss, gemeinsam mit Ehemann Timm die Geschäftsleitung der Firma Elektro-Gernhardt zu übernehmen, bewahrte sie den Familienbetrieb vor dem...
