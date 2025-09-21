Familienfest in der alten Heimat in Langenbernsdorf

Eine große Familie traf sich am Sonnabend in Stöcken in der Gaststätte „Zur Hasenheide“. Die Gastgeberin reiste aus Altenburg an.
In der Gaststätte „Zur Hasenheide“ im Langenbernsdorfer Ortsteil Stöcken gab es am Sonnabend ein besonderes Treffen: Die gebürtige Langenbernsdorferin Brigitte Blumenhagen hatte zum 25. Cousinen- und Cousintreffen eingeladen. Sie wohnt seit 1972 in Altenburg und kommt immer wieder gern in ihre alte Heimat zurück. Eine bewegte Geschichte steht hinter Brigitte Blumenhagen und ihrem Bruder Gerhard Röber. Beide wurden in einer Zeit geboren. wo Kriegswirren die Oberhand hatten. „Aber“, so Brigitte Blumenhagen, „auch wenn wir mitunter nur Halb Cousine und Halbcousin sind – wir halten als große Familie zusammen. Sonst hätten wir es nicht geschafft, uns seit mittlerweile 25 Jahren einmal jährlich zu treffen.“ (rwa)