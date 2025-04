Farbattacke auf Super-Blitzer im Landkreis Zwickau: Täglich tappen um die 50 Autofahrer auf der B 175 in die Falle

Unbekannte haben das Messgerät vor der Grundschule in Langenbernsdorf beschädigt. Der Landkreis hat Anzeige erstattet. Der Bürgermeister des Dorfes wurde auch geblitzt.

Nach einer Farbattacke ist der neue Super-Blitzer an der B 175 in Langenbernsdorf vor der Grundschule wieder im Einsatz. Beschäftigte des Landratsamtes Zwickau haben das Gerät am Montagvormittag gereinigt und somit wieder startklar gemacht. Wahrscheinlich in der Nacht zwischen Freitag und Samstag war der Blitzer von Unbekannten mit weißer und...