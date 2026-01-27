MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Fernweh im Klub-Ambiente: Werdauer nehmen ihr Publikum mit nach Tunesien

Im Galeriegebäude der Werdauer Tuchfabrik findet am Freitag eine Premiere statt.
Im Galeriegebäude der Werdauer Tuchfabrik findet am Freitag eine Premiere statt. Bild: Jochen Walther
Im Galeriegebäude der Werdauer Tuchfabrik findet am Freitag eine Premiere statt.
Im Galeriegebäude der Werdauer Tuchfabrik findet am Freitag eine Premiere statt. Bild: Jochen Walther
Werdau
Fernweh im Klub-Ambiente: Werdauer nehmen ihr Publikum mit nach Tunesien
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verein „Kultur Insel“ lädt für Freitag zum Start einer neuen Veranstaltungsreihe in die Tuchfabrik ein.

Eine neue Veranstaltungsreihe starten die Mitglieder des Vereins „Kultur Insel Werdau“ am 30. Januar im Galeriegebäude der Werdauer Tuchfabrik in der August-Bebel-Straße 87. „Werdauer Bürger sollen dabei ihre Reiseerlebnisse in Wort und Bild interessierten Zuhörern vorstellen“, sagt Vereinschefin Ingrid Nielen. Bei der Premiere am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
1 min.
Wunderkind spielt in Werdau Klavierkonzert
Ein hochkarätiger Klavierabend findet am Freitag in der Musikschule in Werdau statt.
Maximilian Haberstock gab als 13-Jähriger sein Debüt in New York. Am Freitag zeigt er an der hiesigen Musikschule sein Können.
Annegret Riedel
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
09.12.2025
2 min.
Kakao und Klöppelkunst: Weihnachtszauber in der Werdauer Tuchfabrik
Im Galeriegebäude der Tuchfabrik Werdau findet ein Hutzenabend mit Livemusik statt.
Die Mitglieder des Vereins Kulturinsel Werdau laden für Freitag in das Galeriegebäude des Traditionsbauwerks ein und freuen sich auf Weihnachtsmarkt-Besucher.
Annegret Riedel
16:05 Uhr
1 min.
Erlbacher Bürgerbus nicht mehr verkehrstüchtig: Was nun?
Über viele Jahre hat Erlbachs Bürgerbus gute Dienste getan. Nun hieß es Abschied nehmen.
Viele Jahre war das Gefährt im Einsatz. Nun rollt er nicht mehr im Dienst der Kommune. Es gibt aber Grund zur Hoffnung.
Ronny Hager
16:06 Uhr
3 min.
Selenskyj besteht auf EU-Beitritt für Ukraine schon 2027
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine EU-Mitgliedschaft für sein Land schon 2027 als wichtige Sicherheitsgarantie. (Archivbild)
Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt beim österreichischen Kanzler Stocker für einen raschen EU-Beitritt der Ukraine. Die Mitgliedschaft sieht er als Sicherheitsgarantie für sein Land.
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
Mehr Artikel