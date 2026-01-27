Fernweh im Klub-Ambiente: Werdauer nehmen ihr Publikum mit nach Tunesien

Der Verein „Kultur Insel“ lädt für Freitag zum Start einer neuen Veranstaltungsreihe in die Tuchfabrik ein.

Eine neue Veranstaltungsreihe starten die Mitglieder des Vereins „Kultur Insel Werdau“ am 30. Januar im Galeriegebäude der Werdauer Tuchfabrik in der August-Bebel-Straße 87. „Werdauer Bürger sollen dabei ihre Reiseerlebnisse in Wort und Bild interessierten Zuhörern vorstellen“, sagt Vereinschefin Ingrid Nielen. Bei der Premiere am...