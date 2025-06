Feuerwehr in Trünzig im Einsatz: Schwelbrand in einer Scheune

Die Alarmierung ist am Pfingstmontag um 19.23 Uhr erfolgt. Zwei Personen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren am Montagabend im Langenbernsdorfer Ortsteil Trünzig im Einsatz. Sie wurden um 19.23 Uhr an die Alte Bahnhofstraße geschickt. Dort brannte es in einer Scheune.