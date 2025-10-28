Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Feuerwehren proben Ernstfall: Helfer aus Sachsen und Thüringen bei Übung in Langenbernsdorf

Mehr als 70 Feuerwehrleute waren an der Übung in Trünzig beteiligt.
Mehr als 70 Feuerwehrleute waren an der Übung in Trünzig beteiligt. Bild: Symbolbild/oorjos
Mehr als 70 Feuerwehrleute waren an der Übung in Trünzig beteiligt.
Mehr als 70 Feuerwehrleute waren an der Übung in Trünzig beteiligt. Bild: Symbolbild/oorjos
Werdau
Feuerwehren proben Ernstfall: Helfer aus Sachsen und Thüringen bei Übung in Langenbernsdorf
Redakteur
Von Holger Frenzel
Mehr als 70 Feuerwehrleute rückten am Montagabend zu einer Premiere aus. Auf sie warteten verschiedene Aufgaben in einer Tischlerei. Wie fällt das Fazit aus?

Ein großes Feuerwehraufgebot hat am Montagabend im Langenbernsdorfer Ortsteil Trünzig für Aufsehen gesorgt. Bei einer Übung wurde die Brandbekämpfung in einer verrauchten Tischlerei und die Rettung von zwei vermissten Personen geprobt.
