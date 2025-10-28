Feuerwehren proben Ernstfall: Helfer aus Sachsen und Thüringen bei Übung in Langenbernsdorf

Werdau
Mehr als 70 Feuerwehrleute rückten am Montagabend zu einer Premiere aus. Auf sie warteten verschiedene Aufgaben in einer Tischlerei. Wie fällt das Fazit aus?
Ein großes Feuerwehraufgebot hat am Montagabend im Langenbernsdorfer Ortsteil Trünzig für Aufsehen gesorgt. Bei einer Übung wurde die Brandbekämpfung in einer verrauchten Tischlerei und die Rettung von zwei vermissten Personen geprobt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.