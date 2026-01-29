Filmabend in Werdau: Kirchgemeinde zeigt Film über berühmtes Bach-Werk

Werdau
Zu sehen ist am Samstag eine Geschichte über die Entstehung des Weihnachtsoratoriums.
Zu einem Filmabend lädt die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Werdau-Königswalde für den 31. Januar in das Gemeindezentrum an der Burgstraße in Werdau ein. Um 17 Uhr startet mit „Bach – Ein Weihnachtswunder“ ein Spielfilm über die Entstehung der bekanntesten deutschsprachigen Weihnachtsmusik der Barockzeit: des Weihnachtsoratoriums,...
