Regionale Nachrichten und News
  • Fraureuth: Abc-Schützen starten mit Überraschung in den Schulalltag

Für die 46 Fraureuther Abc-Schützen gab es zum Schulstart eine Überraschung.
Für die 46 Fraureuther Abc-Schützen gab es zum Schulstart eine Überraschung.
Werdau
Fraureuth: Abc-Schützen starten mit Überraschung in den Schulalltag
Von Annegret Riedel
Geschenke sollen den Werkunterricht an der Grundschule sicherer machen. 46 Mädchen und Jungen feierten ihren Schulanfang.

Überraschung für die Abc-Schützen der Grundschule Fraureuth: Am ersten Schultag erhielten die Mädchen und Jungen Schutzwesten für den Werkunterricht. Organisiert hatte diese die Familieninitiative des Landkreises. Die offizielle Schulanfangsfeier fand in der Erich-Glowatzky-Halle statt und wurde vom Kinderchor Fraureuth gestaltet. Laut...
