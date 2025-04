Fraureuth: Lions-Club mit Tafel-Aktion vor Einkaufsmarkt

Am Samstag bitten die Mitglieder vor dem Edeka-Markt an der Werdauer Straße die Kunden um Lebensmittel oder Drogerieartikel – nicht zum ersten Mal.

Die Mitglieder des Lions-Club Crimmitschau/Werdau sind am Samstag in Fraureuth im Einsatz. Wie Jörg Kohlmeyer mitteilt, ist von 9 bis 12 Uhr die „Ein-Teil-mehr“-Aktion vor dem Edeka-Markt an der Werdauer Straße geplant. „Wir bitten die Kunden, für uns ein Teil mehr zu kaufen. Benötigt werden Lebensmittel und Drogerieartikel, die sie...